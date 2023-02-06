

أنقرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أوضح معالي مدير دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية الدكتور فخر الدين آلتون أن الحكومة باشرت على الفور القيام بعمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي تركيا.

وأبرز معاليه في بيان صحفي اليوم اهتمام الحكومة التركية الشديد بالمتضررين من الزلزال وألمها لما حدث، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق لعمليات الإنقاذ من قبل وكالتنا الوطنية لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD).

وأفاد أن جميع وزاراتنا ووكالاتنا في حالة تأهب قصوى، بمتابعة من الرئيس رجب طيب أردوغان لجميع الأنشطة الحكومية المتعلقة بالزلزال.

وحث معاليه الجميع إلى الاستجابة لنصائح الوكالات المختصة في البلاد، داعيًا إلى تجنب نشر أي معلومات غير صحيحة.

وفي ختام البيان شكر مدير دائرة الاتصالات برئاسة الجمهورية التركية جميع الذين تواصلوا لتقديم المساعدة.

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12:26ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية: الحكومة تباشر عمليات الإنقاذ وتقيم الأضرار جراء الزلزال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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