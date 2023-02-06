السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرعى غداً أعمال ملتقى لقاءات حائل



حائل 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل غداً، أعمال ملتقى لقاءات حائل 2023م، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ومجموعة من المختصين والمهتمين في تنمية الموارد البشرية، ومسؤولي القطاعات الحكومية ذات العلاقة بسوق العمل، وذلك بمركز الروشن للمؤتمرات والمناسبات، ويستمر ثلاثة أيام.

ويهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية ودعم البرامج التدريبية وتوظيف الكفاءات وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل، من خلال عقد ورش عمل تدريبية وتطويرية واستعراض النماذج الوطنية المشرفة وقصص نجاحها، بالإضافة إلى معرض للتوظيف ضمن برنامج الملتقى يستهدف العملاء والمستفيدين من خدمات وبرامج الدعم التي يقدمها الصندوق كمنشآت القطـاع الخـاص، والباحثين والباحثات عن عمل وطـلاب المرحلة الثانوية فما فوق، وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال.

ويصاحب أعمال الملتقى معرض يتضمن تقديم برامج دعم تدريب وإرشاد مهني وورش عمل وفرص تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، بالإضافة إلى طرح فرص وظيفية من قبل المنشآت المشـاركة، كما سيتضمن الملتقى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلف، وإطلاع وتعريف الزوار على بوابة التطوير والإرشاد المهني "سُبل" وكيفية الاستفادة منها في التعرف على مهارات واحتياجات قطاع العمل الحالية والمستقبلية وإكساب أبناء وبنات المنطقة المهارات والقدرات اللازمة لسوق العمل.

وتتمحور أهداف الملتقى في رفع المستوى المعرفي لأصحاب العلاقة بسوق العمل من خلال ورش العمل والندوات والمحاضرات التوعوية والإرشادية، وتحقيق شراكات إيجابية مع عدد من الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص وبناء قاعدة بيانات بالمختصين والمهتمين في سوق العمل.

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11:47ت م

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