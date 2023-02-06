السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل الرئيس التنفيذي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، معالي الرئيس التنفيذي لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية السيد لي جياتشاو، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ.

// انتهى //

11:44ت م

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