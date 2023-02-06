

الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

فعّل مستشفى الملك سعود بعنيزة مبادرة العناية بأطفال السكري في المدارس، وذلك بالتعاون المشترك مع جمعية أصدقاء المرضى وإدارة التعليم بمحافظة عنيزة.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المبادرة تعنى بجوانب الصحة والسلامة للأم والطفل، وأقيمت تحت شعار (حبلك متين)، مشيرًا إلى أن فريقًا متكاملًا من قسم التوعية والتثقيف الصحي بالمستشفى نفّذ مبادرة العناية بأطفال السكري في المدارس، قام خلالها بعمل أكثر من 600 زيارة مدرسية لـ 38 مدرسة، استفاد منها عدد 55 طفلًا مصابًا بداء السكري، حيث تضمنت الزيارات قياس الوضع الراهن للطلبة من الناحية الصحية والنفسية والتغذوية في المدارس كمرحلة أولى للمبادرة.

وأضاف أنه تم في المرحلة الثانية إعداد خطة معالجة شملت متابعة الأطفال في المستشفيات وتسهيل المواعيد لهم وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم كحساسات قياس السكر في الدم والأدوات الطبية، ووضع خطة توعوية تشمل الإرشاد الصحي لهم ولأولياء الأمور، مع توفير وجبات متوازنة للطلبة ذوي الدخل المحدود، ومتابعة ضبط السكر للطلبة عن بعد ضمن نظام إلكتروني, إضافة إلى إنشاء مجموعات للدعم النفسي لأولياء الأمور.

وتعد هذه المبادرة واحدة من المبادرات والبرامج التي ينفذها المستشفى مع شركائه لتقديم أرقى الخدمات للمستهدفين، ودعم العمل التطوعي الصحي وتحقيق أهدافه وتطلعاته على مستوى منطقة القصيم.

// انتهى //

11:42ت م

0050





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى الملك سعود بعنيزة يفعّل مبادرة العناية بأطفال السكري في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.