شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال القادمة ضد فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل عشاق كرة القدم العربية عن موعد مباراة الهلال القادمة وهي التي تخوضها كتيبة الارجنتيني رامون دياز ضد فريق نادي فلامنجو البرازيلي لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية

ومن المُنتظر أن تقام مباراة الهلال القادمة ضد فلامنجو يوم غدًا الثلاثاء الموافق السابع من شهر فبراير للعام الجديد 2023.

وتمكن الهلال من الوصول للدور نصف النهائي عقب فوزه على فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا والفريق المستضيف بركلات الجزاء الترجيحية عقب نهاية الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتنطلق فعاليات تلك المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلامنجو البرازيلي

اما فيما يخص القنوات التي تتولى نقل مواجهة الهلال ضد فلامنجو فإنها ستكون متاحة عبر قناة SSC1 Extra بالإضافة إلى قناة المغربية الرياضية.