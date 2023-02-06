شكرا لقرائتكم خبر عن دياز يستقر على بديل كنو ضد فلامينجو في المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم وخاصة محبي الكرة السعودية، موعد إنطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ضد نظيره نادي فلامينجو البرازيلي.

بديل كنو ضد فلامينجو

وكشفت تقارير صحفية على أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يعاني من عديد الغيابات قبل مواجهة نظيره فلامينجو، مساء غدا الثلاثاء.

وتأكد غياب النجم محمد كنو، لاعب فريق الهلال السعودي، عن مواجهة الغد ضد فلامينجو، وذلك بعد أن تلقى البطاقة الحمراء خلال المباراة الماضية ضد الوداد البيضاوي المغربي.

وكشفت تقارير صحفية على أن رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، يميل إلى إشراك مصعب الجوير في خط الوسط لتعويض غياب محمد كنو.

موعد مباراة الهلال ضد فلامينجو في كأس العالم للأندية

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الهلال السعودي ضد نظيره فلامينجو البرازيلي، مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكان قد نجح فريق الهلال السعودي، في تحقيق التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على حساب نظيره الوداد البيضاوي المغربي بركلات الترجيح.