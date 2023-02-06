السعودية اليوم/ تعليم الشرقية يطلق المرحلة الأولى لمبادرة "كوكب كاليدون" للألعاب الرقمية



الدمام 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

أطلقت إدارة تعليم المنطقة الشرقية، المرحلة الأولى من برنامج التطبيق الرقمي لمبادرة منافس للألعاب الرقمية التوعوية " كوكب كاليدون" إحدى مبادرات المسار التعليمي الذي يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز المهارات الحياتية في مدارس التعليم العام، ومهارة التواصل والتعامل مع الآخرين، وتنمية التفكير الإبداعي، والمرونة والقدرة على صنع القرار وحل المشكلات.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن البرنامج يستهدف طلبة الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية من سن"9 - 12" عامًا، داعيًا جميع مدارس الابتدائية بالمنطقة لتفعيل البرنامج وحث الطلاب والطالبات المستهدفين على تحميل التطبيق الرقمي وتنفيذه خلال حصة النشاط.

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10:45ت م

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