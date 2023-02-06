السعودية اليوم / وزير الاقتصاد والتخطيط يناقش مع سفير مملكة بلجيكا مجالات التعاون بين البلدين



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

ناقش معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار في مقر الوزارة بمدينة الرياض، أبرز مجالات التعاون بين المملكة العربية

واستعرض اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

// انتهى //

10:34ت م

0032



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسناقش معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع سفير مملكة بلجيكا لدى المملكة باسكال غريكوار في مقر الوزارة بمدينة الرياض، أبرز مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا.واستعرض اللقاء الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.// انتهى //10:34ت م0032

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