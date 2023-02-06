السعودية اليوم / 3 ساعات لإعادة مفصل ورك مصاب في نجران



الرياض 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

تمكن أطباء الطوارئ في محافظة شرورة من إعادة مفصل ورك لمصاب تعرض لحادث مروري في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح.

وأكدت صحة نجران أن أطباء الطوارئ في مستشفى شرورة استقبلوا الحالة الطارئة وعلى الفور تم التنسيق مع فريق كسور الحوض بمستشفى نجران العام لنقل الحالة لإجراء عملية نوعية بإستخدام تقنية خلع الورك الجراحي والوصل إلى القطعة المكسورة من جدار الحوض وإعادة المفصل إلى وضعه الطبيعي وإعادة تثبيت جدار الحوض باستخدام الشرائح والمسامير.

يذكر أن مستشفى نجران العام استقبل خلال العام 2022م ، 70023 حالة لأقسام العيادات الخارجية و 60932 حالة لقسم الطوارئ فيما بلغ عدد العمليات 2993 عملية منها 761 عمليات اليوم الواحد.

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10:32ت م

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