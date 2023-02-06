السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تنفذ 948 جولة للإصحاح البيئي



نجران 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران خلال الأسبوع الماضي 948 جولة للإصحاح البيئي، لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام، أن الجولات شملت أعمال المكافحة لـ 483 منزلاً، ورش ومعالجة 114 مستنقعاً بالمبيدات الحشرية للقضاء بؤر تجمع الحشرات الضارة، إضافة إلى 173جولة للدوائر الحكومية بالمنطقة.

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10:20ت م

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