شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة في الهلال قبل مواجهة فلامينجو بكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، وذلك ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب لعام 2023.

نجم الهلال يغيب عن مواجهة فلامينجو

وكشفت تقارير صحفية سعودية منذ قليل، عن أخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قبل مواجهة الغد المرتقبة في المونديال.

وأكدت صحيفة "الرياضية" أن البيروفي أندريه كاريلو، سيكون خارج حسابات الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، خلال لقاء فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب تعرض لالتواء في كاحل القدم خلال مواجهة الوداد البيضاوي المغربي، حيث لم تحدد مدة غيابه حتى الآن.

موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية

ويلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره نادي فلامينجو البرازيلي، مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.