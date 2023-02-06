شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. رينارد يقترب من الرحيل عن تدريب السعودية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية حول اقتراب رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم.

رينارد يعرض نفسه على المنتخب المكسيكي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة "Foxsports" المكسيكية، على أن الفرنسي هيرفي رينارد، قد رشح نفسه للانتقال إلى المنتخب المكسيكي، من أجل قيادتهم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير على أن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، لم يرد حتى الآن على طلب المدرب الفرنسي، وستتم مناقشة هذه الخطوة من جانب منتخب المكسيك.

موقف الاتحاد السعودي من رحيل رينارد

وأوضحت التقارير الصحفية، على أن إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، سيتمسكون ببقاء رينارد، خاصة وأن المدرب الفرنسي يمتلك عقدًا مع السعودية يمتد حتى عام 2027.

وكان قد تولى رينارد، قيادة المنتخب السعودي خلال نهائيات بطولة كأس العالم قطر 2022 الماضية، بعد تزعم صدارة المجموعة الثانية، بأعلى رصيد نقطي في تاريخ الأخضر بتصفيات المونديال، برصيد 23 نقطة.