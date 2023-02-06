

جيزان 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م

حصدت طالبة موهوبة من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ث غلا المعبدي لاث جوائز على المستوى الوطني والتي قدمتها عدد من الجهات المحلية خلال مشاركتها في معرض إبداع للعلوم والهندسة "إبداع" 2023 ، الذي نظمته مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالشراكة مع وزارة التعليم واحتضنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي ، الطالبة الموهوبة وأسرتها ومدرستها على ما حققته من إنجاز على المستوى الوطني نظير مشاركتها الفاعلة وتميزها في معرض إبداع 2023 من خلال مشروعها في مجال الكيمياء وتأهلها على المستوى الوطني وحصدها لجوائز محلية، مشيرًا إلى جهود إدارة الموهوبات في تجويد مشروع الطالبة وإكسابها الخبرات والمهارات المختلفة في هذا المجال.

يُذكر أن الطالبة غلا المعبدي شاركت خلال معرض إبداع 2023 بمشروع في مجال الكيمياء بعنوان " مواد بوليميرية جديدة لاستشعار التغير في الأس الهيدروجيني في المحاليل المائية" حيث ساهم في تأهلها على المستوى الوطني وحصدها لجائزة خاصة مقدمة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وأخرى مقدمة من شركة إكسون موبيل، وجائزة مقدمة من IDP-IELTS .

// انتهى //

09:06ت م

0019





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ثلاث جوائز على المستوى الوطني لموهوبة من تعليم جازان في معرض إبداع للعلوم والهندسة 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.