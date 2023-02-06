السعودية اليوم / توقيع اتفاقية بين بلدية ينبع وجمعية سقيا الخيرية لإقامة محطة لتحلية المياه بمركز خمال



ينبع 15رجب 1444هـ الموافق 06فبراير 2023م واس

وقعت جمعية سقيا الخيرية بمنطقة المدينة المنورة وبلدية محافظة ينبع أمس, اتفاقية بغرض إقامة محطة لتحلية المياه بمركز خمال التابع لمحافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة .

وأوضح رئيس بلدية ينبع المهندس ياسر بن على الجهني أن الاتفاقية تهدف إلي توفير المياه الصالح للشرب وتقديمه لأهالي المركز بشكل خيري وغير ربحي وفق شراكه فاعلة بين الجمعية والبلدية .

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09:05ت م

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