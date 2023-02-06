السعودية اليوم / عشرات القتلى والجرحى ودمار العديد من المباني في الزلزال القوي الذي ضرب تركيا وسوريا



أنقرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

لقي عشرات الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون وانهارت العديد من المباني فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط الأنقاض جراء الزلزال القوي الذي بلغ قوته 8ر7 درجات على مقياس ريختر وضرب جنوب شرقي تركيا وسوريا فجر اليوم.

وذكرت هيئة الكوارث التركية أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تقريبا، فيما أفادت تقارير أولية بسقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا وعشرات الجرحى في عدد من الولايات بجنوبي تركيا.

وقال المركز الوطني السوري للزلازل من جانبه إن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و 17 دقيقة بالتوقيت المحلي شمال لواء إسكندرون، كما انهارت عشرات المباني وسقط عشرات القتلى والجرحى في مناطق ريف حلب شمالي سوريا وعدد من المدن السورية جراء الزلزال.

وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض المناطق في مصر.

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