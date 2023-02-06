اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 51ر292 نقطة أو ما يعادل 06ر1% ليصل إلى 97ر27801 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 02ر12 نقطة، أو61ر0% ، ليصل إلى 28ر1982 نقطة.

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07:19ت م

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