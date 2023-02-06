

سيئول 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 5850 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و614 حالة.

// انتهى //

07:06ت م

0010



سيئول 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 5850 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و 263 ألفا و261 ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 18 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و614 حالة.// انتهى //07:06ت م0010

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 5850 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.