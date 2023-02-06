السعودية اليوم / زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب جنوبي تركيا



أنقرة 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 7.4 درجات على مقياس ريختر محافظة قهرمان مرعش جنوبي تركيا فجر اليوم.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية ( آفاد ) أن الزلزال ضرب منطقة بازارجيك وفي عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة التي وقع فيها الزلزال.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي عميق، وقد شهدت خلال العقود الأربعة الأخيرة عددا كبيرا من الزلازل ، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999 وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص وإصابة نحو 45 ألفا آخرين.

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06:21ت م

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