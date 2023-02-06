سياسي / رئيس الحكومة الصومالي يلتقي وفدا من البنك الدولي



مقديشو 15 رجب 1444 هـ الموافق 6 فبراير 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري وفداً من البنك الدولي يزور الصومال حاليا برئاسة نائب الرئيس لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا فيكتوريا كواكوا .

وبحث اللقاء سبل تعزيز المشاريع التنموية التي ينفذها البنك الدولي ، وكيفية تلبية الاحتياجات الحقيقية للشعب الصومالي .

// انتهى //

06:16ت م

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