رياضي / الدوري الإيطالي لكرة القدم : إنتر يفوز 1-صفر على ميلان



ميلانو 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

فاز إنتر ميلان 1-صفر على غريمه ميلان ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الأحد.

ووضع المهاجم لاوتارو مارتينيز إنتر في المقدمة في الدقيقة 34 بعدما حول ركلة ركنية بضربة رأس داخل المرمى من مدى قريب في استاد سان سيرو.

وظل إنتر في المركز الثاني برصيد 43 نقطة متأخرا بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر، فيما تراجع ميلان للمركز السادس برصيد 38 نقطة.

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