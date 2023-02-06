جازان والجوف أكثر المناطق تصنيفا للمنشآت - #عاجل

تصدرت منطقة جازان إسهامات مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لرفع المنشآت المصنفة بنسبة 156%، تلتها الجوف بـ 139%، بينما بلغ إجمالي المنشآت المصنفة بمعايير الحوكمة العام الماضي، أكثر من 14 ألف منشأة، في وقت استنفرت الوزارة جهودها، لزيادة المنشآت المصنفة إلى 70%.

وكشف تقرير للوزارة، أن 60 % من مشاريع الوزارة بأسلوب البناء الحديث، و3004 مطور عقاري مؤهل في منصة إتمام، و497 نشاطًا اقتصاديًا ضمن 7 قطاعات في المقاولات، وتوقيع 4 عقود لـ4 مصانع بطاقة إنتاجية 2216 وحدة سنويًا.

وتمثلت أهداف مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة المنشآت المصنفة في: رفع التنافسية على معايير الحوكمة بين المنشآت، وتطوير أعمال المقاولين من فردية إلى عمل مؤسسي، ورفع درجة التصنيف، ورفع متوسط نسبة حوكمة المنشآت بالبيانات المالية، ومستويات الالتزام، وإدارة المخاطر والجودة من 44.6 % إلى 70 %، وزيادة أعداد المصنفين على مستوى المملكة، وتقديم منتجات موثوقية عالية في دقة الأعمال وجودتها.

وتصدرت منطقة جازان رفع نسبة المنشآت المصنفة، وحلت الجوف ثانيًا، والباحة ثالثًا بـ136 %، وعسير رابعًا بـ111 %، وتبوك خامسًا بـ98 %، والمدينة المنورة سادسًا بـ83 %، والقصيم سابعًا بـ76 %، والحدود الشمالية ثامنًا بـ39 %، وحائل تاسعًا بـ30 %.