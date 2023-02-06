سياسي / الرئيس الصومالي يلتقي نائبة رئيس البنك الدولي الإقليمية لشرق وجنوب أفريقيا



مقديشو 15 رجب 1444 هـ الموافق 06 فبراير 2023 م واس

التقى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نائبة رئيس البنك الدولي الإقليمية لشرق وجنوب أفريقيا فيكتوريا كواكوا .

وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الصومال والبنك الدولي والدعم الذي يقدمه البنك للصومال سواء في مجال البنى التحتية أو مشاريع التنمية البشرية.

من جانبها تعهدت المسؤولة في البنك الدولي بمواصلة البنك الدولي تقديم مختلف أنواع الدعم للحكومة الفيدرالية وخاصة مشاريع التنمية المستدامة.

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