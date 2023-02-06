شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال المتوقع أمام فلامينجو في كأس العالم للأندية 2022.. مفاجآت بالجملة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم، إلى اللقاء الناري المرتقب الذي يجمع بين الهلال وفلامينجو مساء الثلاثاء الموافق 7 من فبراير، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية المغرب 2022، في صراع نارٍ بين الطرفين لحسم التأهل إلى النهائي.

مفاجآت بالجملة في تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الهلال في مونديال الأندية 2022

من المتوقع أن تدخل كتيبة رامون دياز مساء الثلاثاء إلى مباراة فلامينجو بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري.

خط الوسط: كويلار، مصعب الجوير، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

غيابات الهلال أمام فلامينجو في كأس العالم للأندية 2022

يغيب اندريه كاريلو عن صفوف الهلال السعودي مساء الثلاثاء القادم بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الوداد البيضاوي المغربي أمس، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية.

ويغيب أيضًا محمد كنو، لاعب وسط الهلال بشكل رسمي خلال مواجهة فلامنجو، بسبب تلقيه الكارت الأحمر في مواجهة الوداد.

الهلال وفلامينجو

وتأهل الزعيم إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد أن أقصى الوداد البيضاوي المغربي "أصحاب الديار" بركلات الترجيح، بعد مباراة عصيبة بين الطرفين انتهت بالتعادل الإيجابي في الوقت الأصلي والإضافي.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية بصفته ممثل لقارة آسيا، نظرًا لحصوله على اللقب الأخير لدوري الأبطال، بينما يتواجد فلامينجو في المونديال بعد حصوله على لقب بطل أمريكا الجنوبية.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الهلال وفلامينجو، وذلك يأتي فيما يلي..

تعرف على توقيت مباراة الهلال وفلامينجو والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية مساء الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية، وكذلك قناة المغربية الرياضية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، ويأتي ذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية السمراء.