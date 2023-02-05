

تونس 14 رجب 1444 هـ الموافق 5 فبراير 2023 م واس

أوقف السلطات الأمنية التونسية أربع عمليات هجرة غير شرعية في السواحل الجنوبية.

وأفاد المتحدث باسم حرس الحدود التونسي اليوم، بأنه تم خلال العمليات إيقاف 156 مهاجراً غير شرعي من جنسيات بلدان أفريقية جنوب الصحراء.

وأضاف أنه تم خلال نفس الليلة إيقاف 96 شخصًا من جنسيات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بعد اجتيازهم الحدود الجزائرية التونسية.

//انتهى//

23:12ت م

0200





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس توقف عشرات المهاجرين غير الشرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.