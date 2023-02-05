السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن تعليق الدراسة حضورياً غداً



عرعر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً يوم غد الاثنين، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها.

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على ماورد من المركز الوطني للأرصاد, وحرصًا على سلامة الطلبة؛ فقد وجه معالي رئيس ‫الجامعة، بتحويل الدراسة إلى نظام "التعلم عن بعد" بمقر الجامعة بعرعر وفروعها برفحاء وطريف والعويقيلة.

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23:09ت م

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