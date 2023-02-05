السعودية اليوم / إدارة "تعليم الجوف" تعلن تعليق الدراسة حضورياً غداً



سكاكا 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها وتحويلها "عن بعد" حرصاً على سلامة الجميع .

وأوضح تعليم الجوف أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات للحالة الجوية التي تفيد بتكون موجهة باردة من الممكن أن تصل لحالات صقيع في ساعات الصباح الباكر، و تستمر الدراسة عن بُعد ‏عن طريق

// انتهى //

23:02ت م

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سكاكا 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها وتحويلها "عن بعد" حرصاً على سلامة الجميع .وأوضح تعليم الجوف أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات للحالة الجوية التي تفيد بتكون موجهة باردة من الممكن أن تصل لحالات صقيع في ساعات الصباح الباكر، و تستمر الدراسة عن بُعد ‏عن طريق منصة مدرستي ومنصة روضتي.// انتهى //23:02ت م0197

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.