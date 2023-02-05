شكرا لقرائتكم خبر عن ثبتها الآن.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي مونديال الأندية 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص محبي الهلال السعودي، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب بين الهلال ونظيره البرازيلي، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم والقنوات الناقله

من المقرر أن تقام المباراة مساء الثلاثاء القادم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

بالتردد.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، والتي يأتي ترددها كالتالي..

-معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب أفقي.

-تردد: 12418.

الهلال وفلامينجو

وفي ذات السياق.. تأهلت كتيبة الهلال إلى كأس العالم للأندية بصفته ممثلًا لقارة آسيا نظرًا لأنه الفائز الأخير بدوري أبطال آسيا 2020/2021.

وضربت كتيبة الزعيم موعدًا مع الوداد البيضاوي المغربي "أصحاب الأرض وبطل إفريقيا"، واستطاع إقصائهم من البطولة بضربات الجزاء بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بواقع هدف لكل فريق.

بينما تأهل فلامينجو إلى كأس العالم للأندية بصفته بطلًا لقارة أمريكا الجنوبية في نسخته الأخيرة 2021/2022.