مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو بكأس العالم للأندية 2022

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محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلى قمة من العيار الثقيل تجمع بيم بطلي آسيا وأمريكا الجنونية ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية في نسخته الجارية2022، المنطلقة من المغرب.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة 2020/2021، نظرًا لعدم استكمال نسخته الموسم الماضي2021/2022، لذلك اعتمده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمشاركة في المونديال ممثلًا للقارة بأكملها.

بينما يشارك فلامينجو البرازيلي في مونديال المغرب بصفته حامل اللقب في أمريكا الجنوبية بالنسخة الماضية 2021/2022.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز المعلومات بشأن اللقاء المدوي المرتقب بين الهلال وفلامينجو البرازيلي، وذلك يأتي في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تنطلق ركلة البداية مساء الثلاثاء القادم الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

مفاجأة كبرى في القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو بكأس العالم للأندية 2022

تنقل قناة المغربية الرياضية الأرضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، والتي يأتي ترددها كالتالي:-

-القمر الصناعي: عرب سات.

-التردد:12383.

-الاستقطاب: رأسي.

-معدل الترميز: 27500.

-معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

وكذلك قنوات SSC الرياضية السعودية على نايل سات، والتي يأتي ترددها كالتالي

-معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

-معدل الترميز: 27500.

-الاستقطاب: عمودي.

الهلال وفلامينجو

الجدير ذكره ضربت كتيبة الهلال موعدًا أمام فلامينجو بعد الانتصار الشاق الذي حققه على أصحاب الديار "الوداد" بإحراز هدف في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء حسم التعادل بين الطرفين بعد أن كان بطل إفريقيا متقدم بهدف.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بين الطرفين بالتعادل الإيجابي، لننتقل بعدها إلى ركلات الترجيح والتي انتهت بفوز زعيم القارة الآسيوية على البطل المغربي.