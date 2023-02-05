شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الاتحاد تكشف عن "تيفو" مباراة العدالة.. صور والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت جماهير نادي الاتحاد عن "التيفو" الذي سيظهر في مدرجات ملعب الجوهرة بمباراة العدالة، المقرر أن تقام ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023.

ومن المقرر أن مباراة الاتحاد والعدالة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة تحديدًا من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2022-2023".

تيفو جماهير الاتحاد في المباراة القادمة أمام العدالة

وكشفت جماهير العميد عن تيفو مباراة العدالة، والذي يحتوي على صورة النمر، مع عبارة NEXT، حيث يحتفل الجماهير الاتحادية في تلك المباراة بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

الاتحاد بطل السوبر السعودي 2022/2023

في ذات السياق حصد الاتحاد لقب السوبر السعودي 2022/2023، بعد الفوز على الفيحاء في النهائي بهدفي حمدالله، مقابل لا شيئ للآخير.

موقف الاتحاد والعدالة في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

الجدير ذكره يرتكز الاتحاد في المركز الثالث بـ دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، بفارق الأهداف عن النصر "المتصدر" والشباب، بينما يقع العدالة، في المركز العاشر، برصيد 18 نقطة فقط لا غير.