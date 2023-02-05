شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، انطلاق القمة المرتقبة التي تجمع بين الهلال السعودي وفلامينجو البرازيلي، ضمن منافسات الدور النصف النهائي من كأس العالم للأندية في نسخته الجارية 2022، المقام في دولة المغرب.

الهلال يقصوا "أصحاب الديار" من المونديال

الهلال الذي تمكن من الفوز بصعوبة على أصحاب الديار وبطل القارة الإفريقية السمراء، الوداد البيضاوي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بواقع هدف لكل فريق.

ليصعد ممثل القارة الآسيوية لمواجهة صعبة للغاية أمام بطل أمريكا الجنوبية، ويخطط نحو أحلام النهائي أملًا في اختطاف ميدالية ذهبية يُسعد بها جماهيره في جميع أنحاء العالم.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية، أبرز المعلومات بشأن اللقاء الكروي الناري بين النادي السعودي ونظيره الهلال في منافسات مونديال الأندية، ويأتي ذلك في السطور التالية..

تعرف على موعد مباراة الهلال وفلامينجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يقع الزعيم في مواجهة بكل أمريكا الجنوبية مساء الثلاثاء القادم الموافق 7 من شهر فبراير الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تنقل شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين، وكذلك مجريات البطولة بأكملها، ويأتي ذلك عبر قنواتها المشفرة.