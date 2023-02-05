شكرا لقرائتكم خبر عروض إبداعية للمنحوتات السعودية في ملتقى طويق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ معرض ملتقى طويق للنحت 2023 في نسخته الرابعة أمس، ويستمر من 5 حتى 10 فبراير الجاري، وذلك في «درة الرياض» بمدينة الرياض.

ويضم المعرض 30 منحوتة من أحجار مناطق المملكة؛ أبدع في نحتها 30 فنانا من 20 دولة حول العالم.

ويعد «ملتقى طويق للنحت» أحد برامج «مشروع الرياض آرت» وهو أحد مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبإشراف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض الأمير محمد بن سلمان

ويشتمل المعرض على عرض أعمال المنحوتات في «درة الرياض»، إلى جانب تنظيم برنامج متنوع من الحوارات الفنية والثقافية والزيارات التعليمية، ولا تتطلب زيارة المعرض إجراء حجز مسبق.

من جانبها أوضحت مديرة ملتقى طويق للنحت سارة الرويتع، أن الملتقى استخدم أحجار النحت من أرض المملكة للمرة الأولى منذ إطلاقه، وتحديدا حجر «الجرانيت» و»حجر الرياض»، حيث أبدع الفنانون في تحويلها من كتلِ صخرية إلى أعمال فنية إبداعية، مؤكدة حرص الملتقى على مواصلة توظيف مختلف الموارد الطبيعية المحلية في كافة النسخ المقبلة من الملتقى.

وأضافت أن الملتقى شهد خلال فترة النحت الحي، إقامة العديد من ورش العمل والزيارات التعليمية ضمن برنامج الشراكة المجتمعية للملتقى، في الوقت الذي استمتع فيه الزوار بمشاهدة مراحل النحت الحي ضمن جولات إرشادية وتعليمية، أسهمت في نقل المعرفة والثقافة حول فنون النحت، وأساليبه والأدوات المستخدمة فيه، والزمن الذي تستغرقه كل منحوتة.

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