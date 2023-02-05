تعليم مكة يحصد المركز الرابع بمسابقة «إبداع»

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وهدفت المسابقة إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن، وتنمية روح الإبداع لدى طلاب وطالبات المملكة في المجالات العلمية والتقنية، إلى جانب اكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات، وإكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي؛ بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مميزة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المركز الرابع في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع»، ممثلا في الطالبتين غلا النفيعي التي شاركت ببحثها في مجال الكيمياء، والطالبة هنادي عريف التي قدمت مشاركتها في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، وذلك من بين 146 ألف مبدع ومبدعة؛ ليمثلوا المملكة في منافسات آيسف 2023، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة».وهدفت المسابقة إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن، وتنمية روح الإبداع لدى طلاب وطالبات المملكة في المجالات العلمية والتقنية، إلى جانب اكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات، وإكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي؛ بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مميزة.

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