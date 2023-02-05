ملتقى لتعزيز التواصل الفكري بجامعة المؤسس

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ويهدف الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى 4 أيام إلى تعزيز التواصل الفكري والمعرفي؛ من خلال جلسات حوارية عن التخصصات البينية، يصاحبها ترجمة فورية بلغة الإشارة للحضور من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم العمادة مسابقة شاعرة الجامعة بمناسبة تسمية عام 2023 عاما للشعر العربي.من جانبها أوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات الدكتورة أروى عرب؛ أن هذه الفعاليات تتوافق مع أحد أهم برامج رؤية 2030 من خلال صناعة الفرص في رحلة تعليمية متكاملة»؛ التي تسهم في التدريب المهني للطلبة، وتوثيق معارفهم ومهاراتهم في مجال تخطيط وإدارة الفعاليات.
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