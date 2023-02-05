شكرا لقرائتكم خبر ملتقى لتعزيز التواصل الفكري بجامعة المؤسس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب اليوم فعاليات ملتقى «أنفعهم.. مدرسة الحياة» الفكري الثقافي؛ وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالحرم الجامعي؛ بمشاركة جامعة محافظة جدة.

ويهدف الملتقى الذي تستمر فعالياته على مدى 4 أيام إلى تعزيز التواصل الفكري والمعرفي؛ من خلال جلسات حوارية عن التخصصات البينية، يصاحبها ترجمة فورية بلغة الإشارة للحضور من الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تنظيم العمادة مسابقة شاعرة الجامعة بمناسبة تسمية عام 2023 عاما للشعر العربي.

من جانبها أوضحت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة والمهارات بشطر الطالبات الدكتورة أروى عرب؛ أن هذه الفعاليات تتوافق مع أحد أهم برامج رؤية 2030 من خلال صناعة الفرص في رحلة تعليمية متكاملة»؛ التي تسهم في التدريب المهني للطلبة، وتوثيق معارفهم ومهاراتهم في مجال تخطيط وإدارة الفعاليات.