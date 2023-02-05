افتتاح مشروع المأكولات الشعبية بالرياض

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واستمتع الزوار خلال يوم الافتتاح بتجربة المذاقات المتنوعة من مختلف مناطق المملكة، في تجسيد مبهر لتجارب الأكلات اليومية، وذلك من خلال 20 جناحا مخصصا للطهاة ومقدمي الطعام، بالإضافة إلى العزف الحي لبعض المقطوعات الموسيقية السعودية والعربية، في أجواء شتوية عائلية.وأوضحت الهيئة أنه سيتم منح العاملين على المشروع رخصة المأكولات الشعبية؛ لتعزيز تواجدهم في المناطق التراثية والسياحية بالمدن الرئيسة ولتوفير أفضل تجربة للسياح والزوار بالمملكة بتحديد أماكن مخصصة يتواجد بها أفضل مقدمي المأكولات الشعبية، إلى جانب رفع مستوى وعي المجتمع حولها.
ويأتي المشروع ضمن استراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الهوية الثقافية ودعم وتحفيز القطاع الخاص، وصنع فرص العمل للمجتمع للارتقاء بجودة حياة المواطن.
أهداف المشروع:
- تحفيز الأفراد والأسر المنتجة للتوجه إلى صناعة المأكولات الشعبية.
- تقنين العمل بهذه الصناعة بما يتلاءم مع الأنظمة الرقابية والاشتراطات.
- الاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الأخرى.
- الخروج بأفضل نموذج عمل لهذا المشروع.
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