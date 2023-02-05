مبادرة جديدة لدعم وتنمية قدرات المعلمين والمعلمات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لدعم وتنمية قدرات شاغلي الوظائف التعليمية، أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي عن بدء التسجيل في مبادرة «التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية»، بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الالكتروني عبر منصة FutureX.

وتم إطلاق المسار الأول في المبادرة وهو المسار العام للمعلم الفاعل (1) والذي يمكن من تطوير مهارات أساسية في مجال التعليم والتقنية والتقييم.

ويعتمد المسار على التدريب الالكتروني المرن «غير المتزامن» لكامل المسار وفي وقتك المناسب، حيث يمتد لفترة زمنية تصل إلى 3 أشهر كحد أقصى تحتسب بدءا من تاريخ الالتحاق بالمسار.

ويمكن الحصول على شهادة معتمدة من المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بعد اجتيازك كامل المسار بواقع 100 ساعة تطوير مهني، تحتسب ضمن نقاط التطوير المهني لترقية شاغلي الوظائف التعليمية، وموثقة من المنصة الوطنية للتعليم الالكتروني Future X.

كما يتضمن المسار برامج متخصصة من جامعات وشركات محلية وعالمية متخصصة في المجال، تمكنك من الحصول على شهادة من الجهة المقدمة لكل مقرر يتم إنهاؤه بنجاح.

أهم الأهداف:







تحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين وإكسابهم المهارات.



توفير فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت المناسب لهم.



الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني.



دعم شاغلي الوظائف بتوفير فرص تطوير مهني معتمدة.



برامج مسار المعلم الفاعل: