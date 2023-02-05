شكرا لقرائتكم خبر 69 % من الحجاج راضون عن خدمات ساحات مكة الخارجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ متوسط الرضا العام لكبار السن من الحجاج عن الخدمات المختلفة في محور الساحات الخارجية لمدينة مكة المكرمة 69%، وهو يمثل مستوى (راض)، بمقياس ليكرت، بحسب دراسة مسح ميداني لموسم الحج 1443 هـ بعنوان «أنسنة مدينة مكة المكرمة لكبار السن: دراسة محور الساحات الخارجية والأبنية العامة».

وتم ترتيب نتائج الخدمات ترتيبا تنازليا وفقا لمستوى الرضا، وكانت أعلى 3 خدمات هي نظافة البيئة الخارجية 84%، والإحساس بالأمان نتيجة وجود دوريات الشرطة 83%، والإضاءة الجيدة ليلا بنسبة 79 %.

في المقابل كانت أقل 3 خدمات نيلا لرضا الحجاج هي مسارات المشاة المظللة بنسبة 46%، وأماكن الاستراحات المظللة بنسبة 55 %، وتوفر المناطق الخضراء والتشجير بنسبة 59%.

أما في محور الأبنية العامة فكان متوسط الرضا العام 74% وهو يمثل (راض) بمقياس ليكرت، وكانت أعلى خدمة هي ملاءمة ميول المنحدرات في المداخل بنسبة 78.53% وأقل خدمة هي كفاية دورات المياه لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتضمنت توصيات الدراسة الميدانية تطوير مسارات المشاة والاهتمام بتظليلها وكذلك أماكن الاستراحات وزيادة مساحة المناطق الخضراء والتشجير لتحقيق بيئة عمرانية وبيئية مريحة، وقياس مدى ملاءمة الساحات العامة والأبنية لاحتياجات كبار السن على مستوى الأحياء للمواطنين ومن المفترض أن يقوم بهذه المهمة البلديات وباحثو الدراسات العليا من خلال استخدام مسطرة القياس في البحث العلمي.

وشملت التوصيات وضع احتياجات كبار السن ضمن أولويات التنمية، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا مسؤولة عن تحقيق متطلبات كبار السن، وكذلك التوعية والتدريب بمؤشرات الساحات الخارجية والأبنية عبر الوزارة المختصة، حيث يقوم بها خبراء في العمران وتقدم لذوي الاختصاص في الإدارات المحلية.

أعلى 3 خدمات في الرضا:

84 % نظافة البيئة الخارجية.

83 % الإحساس بالأمان لوجود دوريات الشرطة.

79 % الإضاءة الجيدة ليلا.

أقل 3 خدمات في الرضا:

46 % مسارات المشاة المظللة.

55 % أماكن الاستراحات المظللة.

59 % توفر المناطق الخضراء والتشجير.