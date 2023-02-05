عرض أحدث تقنيات علاج أورام الغشاء البريتوني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عرض المؤتمر الأول لأورام الغشاء البريتوني بالشرق الأوسط PSOGI في نسخته الأولى بجدة أمس أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج مرضى أورام الغشاء البريتوني، بمشاركة 50 متحدثا من الباحثين والمتخصصين من مختلف دول العالم.

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بجدة وينتهي اليوم، إلى استعراض التجارب وتبادل الخبرات في مجال البحوث العلمية والبحوث السريرية.

وتناقش جلسات المؤتمر طرق تقييم أورام الغشاء البريتوني وطرق العلاج الكيماوي بجميع أنواعه والعلاج المناعي والجراحة، كما ستقام محاضرات تتناول الخبرات والتدريب في هذا المجال والتطرق إلى أبرز الأورام النادرة مثل أورام الميزوثيلوما وطرق تشخصيها وعلاجها، إلى جانب طرح آخر الاستراتيجيات والتقنيات في عمليات جراحة أورام الغشاء البريتوني.

وتهدف الجلسات الحوارية إلى طرح الإمكانيات والتحديات المستقبلية في هذا المجال ومناقشة الوضع الراهن لمرضى أورام الغشاء البريتوني في المملكة العربية السعودية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام في ظل وجود نخبة من الخبرات العالمية.