شكرا لقرائتكم خبر مؤتمر دولي يناقش تحديات علاج أمراض الروماتيزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت رئيسة الجمعية الدكتورة حنان الريس أن المؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بساعات تعليم طبي مستمر، ويضم 130 متحدثا من داخل المملكة وخارجها، فيما سيناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بالذئبة الحمامية، وأمراض الأنسجة الضامة، والتهاب المفاصل الرثوي، والتهابات العمود الفقري الروماتيزمية، والتهابات الأوعية الدموية، ومرض «بهجت»، وحمى الأمراض الشبيهة، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم وأمراض هشاشة العظام ويعنى بأبحاث الشباب الطامحين من أطباء زمالة الروماتيزم لالتقاء بالباحثين والعلماء والأساتذة من مختلف الجامعات والمستشفيات ومراكز الأبحاث، كما يعد نقطة انطلاق للتعاون المعرفي والبحثي، ويهدف إلى تشجيع حديثي التخرج للمناقشة وتبادل الخبرات.وأفادت الريس أن علم أمراض الروماتيزم والمفاصل أصبح لدى الأطباء معرفة دقيقة بطبيعة مسببات المرض، ونتج عن ذلك التوصل إلى مجموعة من العلاجات المهمة مثل الأدوية البيولوجية التي تساعد على الشفاء من تلك الأمراض وليس السيطرة على أعراضها.
موضوعات يناقشها المؤتمر:
- الذئبة الحمامية.
- أمراض الأنسجة الضامة.
- التهاب المفاصل الرثوي.
- التهابات العمود الفقري الروماتيزمية.
- التهابات الأوعية الدموية.
- مرض «بهجت».
- حمى الأمراض الشبيهة.
- تأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم.
- أمراض هشاشة العظام.
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