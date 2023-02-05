ضبط مواد مخدرة وسلاح ناري مع مواطن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان، بحوزته 42 كجم من مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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