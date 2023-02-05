شكرا لقرائتكم خبر برنامج تثقيفي ووقائي في مهرجان الكليجا ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدة فعاليات أبرزها برنامج تثقيفي ووقائي، شارك تجمع القصيم الصحي في فعاليات مهرجان الكليجا بنسخته الـ14 والذي يقام في مركز النخلة بمدينة بريدة تحت شعار «أهلنا أولى بدعمنا».

وأوضح التجمع أن مشاركته في المهرجان تتمثل بتخصيص ركن توعوي ووقائي يقدم برامج إرشادية وتثقيفية متنوعة تستهدف زوار ومرتادي المهرجان والمشاركين فيه، مؤكدا على أن للتجمع حضورا فاعلا في كافة الملتقيات والمهرجانات التي تشهدها المنطقة، ويحرص على تسخير كافة الجهود والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لتنفيذ مصفوفة برامج التوعية الصحية، ورفع مستوى أهميتها لدى مختلف فئات وشرائح المجتمع.

وأشار التجمع إلى أن فريق العمل المشارك في المهرجان يقدم من خلال ركن التجمع العديد من الخدمات الصحية اللازمة كتسجيل العلامات الحيوية وقياس الضغط، إضافة إلى توفير خدمة التطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

من جهة ثانية أشاد عدد من زوار دول مجلس التعاون بمهرجان الكليجا، مبينين أن المهرجان تميز بتنوعه في المنتجات، وارتباطه بالإرث التاريخي والحضاري لمنتج الكليجا ومنطقة القصيم معا.

وأوضح سالم القنوبي من سلطنة عمان، أن سبب زيارته مع عائلته للمهرجان هي سمعته الواسعة التي كان لها أصداء واسعة في دول الخليج، وأيضا تجربة ما يقدمه هذا المهرجان من منتج الكليجا التراثي والتاريخي العريق الذي تختص به منطقة القصيم، مشيدا بطعم الكليجا الطازجة التي تذوقها في المهرجان والمصانع المختصة في هذا المنتج.