شكرا لقرائتكم خبر توصية فقهية بنشر ثقافة طب النساء التجميلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى المؤتمر الطبي الفقهي الدولي الأول لطب النساء التجميلي التجديدي بنشر ثقافة طب النساء التجميلي، وتكثيف إقامة المؤتمرات والندوات التي تبين هذا المجال، ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات القائمة على تقديم المعرفة وإثراء المحتوى الطبي.

وأكد المؤتمر، الذي نظمته الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمحافظة جدة على مدى يومين، على الجهود المبذولة من قبل المشاركين من داخل المملكة وخارجها في إطار النهوض بطب النساء والتوليد وطب النساء التجميلي التجديدي، والرقي بخبرات الممارس الطبي والمختصين في مجال طب التجميل النسائي.

وتطرق المؤتمر خلال توصياته التي أصدرها بمحافظة جدة لعمليات التجميل، وتكثيف إقامة المؤتمرات والندوات التي تبين هذا المجال، تحت مظلة الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية، ومواصلة عقد مثل هذه اللقاءات القائمة على تقديم المعرفة وإثراء المحتوى الطبي وخاصة فيما يتعلق بالإسهام في نشر ثقافة طب النساء التجميلي.

وأوضحت رئيسة المؤتمر استشارية العقم والتجميل النسائي الدكتورة حنان بنت علي سلطان، أن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه شارك فيه نخبة من الطبيبات المختصات في طب التجميل النسائي، والمهتمات بالفقه الطبي عامة ونوازله، خاصة إلى جانب مشاركة خبيرات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي تمكن من خلال 7 جلسات علمية، وورش عمل مصاحبة من التعرف على الجديد في طب النساء التجميلي التجديدي «Aesthetic Gynecology & Rejuvenation»؛ الذي يعد الأكثر شعبية في مجالات الطب التجميلي، والأسرع تطورا وانتشارا، وخاصة في السنوات العشر الماضية، مفيدة أن هذا التخصص يعد من التخصصات الواعدة، وتقوم العديد من الهيئات والجمعيات الطبية حول العالم بعمل تدريب لهذا التخصص وورش عمل مكثفة محليا وإقليميا ودوليا.

من التوصيات:

