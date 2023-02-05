شكرا لقرائتكم خبر آخر موعد لتسوير الأراضي الفضاء بالقطيف 1 مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت أمانة المنطقة الشرقية الأول من مارس المقبل آخر موعد لملاك الأراضي الفضاء المستهدفة للتسوير على بعض المحاور والطرق الرئيسة بمحافظة القطيف لتسوير أراضيهم، داعية ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسويرها خلال المهلة المتبقية تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأشارت الأمانة إلى أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار التسوير خلال المرحلة الثانية ستشمل 89 أرضا على طريق الملك عبدالعزيز الممتد من سيهات حتى عنك إلى وسط القطيف، و80 أرضا على امتداد طريق كورنيش سيهات، مشيرة إلى إطلاق العديد من الحملات التوعية لتنفيذ القرار الذي يستهدف ملاك الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

ودعت أمانة الشرقية إلى إصدار تراخيص التسوير عبر منصة «بلدي»، وفقا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع مارس المقبل؛ تفاديا للغرامات التي أقرتها الوزارة بمبلغ 100 ريال لكل متر طولي.

وشملت إجراءات إصدار ترخيص تسوير أرض فضاء؛ التعاقد مع مكتب هندسي مصنف أو معتمد لدى الوزارة لإصدار تقرير مساحي من خلال منصة بلدي للأرض المراد إصدار رخصة تسوير أرض فضاء عليها، الدخول على منصة بلدي: واختيار «خدمات الرخص الإنشائية»، واختيار «إصدار رخصة بناء»، واختيار «إصدار رخصة تسوير أرض فضاء».