2257 مركبة ودراجة مخالفة في أسبوع

وتتراوح قيمة مخالفات الوقوف في مواقف المعاقين بين 500_900 ريال تتمثل في حال تعذر الوصول إلى المركبة، وعدم تجاوب صاحبها، وحجز المركبة المخالفة، في وقت تهدف الحملة إلى ردع المخالفين عن التعدي على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، والوقوف في مواقفهم المخصصة.
كما ضبطت إدارات المرور في نهاية يناير الماضي، 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق، في إطار الحملات الميدانية المستمرة لضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور، والتي أهابت بالجميع للتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
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