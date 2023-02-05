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40 مجرف التربة دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 40 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 42 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، 18 مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و10 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية الهندية، و3 مقيمين من الجنسيات السودانية والصومالية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام «911» بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.


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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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