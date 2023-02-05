زيادة الرقعة الخضراء بالطائف

افتتحت أمانة الطائف المرحلة الأولى من حديقة السنابل بالسيل الصغير، على مساحة 170 ألف متر مربع.

وتحتوي الحديقة على مسطحات خضراء بأكثر من 35 ألف متر مربع، إضافة إلى أماكن مخصصة لممارسة رياضة المشي وألعاب للأطفال، وذلك ضمن مجموعة من الخطط التطويرية لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدينة لتطوير العديد من المتنزهات العامة.

كما تواصل الأمانة جهودها لزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة وتشجير المزيد من الطرق والشوارع والساحات والميادين العامة في مواكبة لأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين ودعم برامج رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها من خلال المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة، حيث تقوم بدعم المزيد من حدائق الأحياء وتحويلها إلى متنزهات خضراء متكاملة الخدمات، معززة بجميع المرافق الخدمية ووسائل السلامة العامة.