السعودية اليوم / الدراسة عن بعد في منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها ليوم غد الاثنين



عرعر 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أعلنت كل من إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية, والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة, تحويل الدراسة ليوم غد الاثنين -عن بعد- وذلك في جميع المدارس ومنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة ومحافظاتها.

جاء ذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، عن توقعات للحالة الجوية التي تفيد بتكون موجة باردة من الممكن أن تصل لحالات صقيع في ساعات الصباح الباكر, وحرصاً على سلامة الطلاب والمتدربين والمنسوبين.

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22:58ت م

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