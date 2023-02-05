السعودية اليوم / المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يعلن بدء التسجيل في مبادرة "التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية"



الرياض 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أعلن المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي بدء التسجيل في مبادرة " التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية " بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وذلك من خلال المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX التي تعنى بتقديم خدمات ومنتجات مجوّدة وبمعايير عالمية تسهم في إيجاد فرص تعليمية وتدريبية بالنمط الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في التعلم مدى الحياة.

وتندرج المبادرة ضمن مسار التطوير المهني المخصص لتقديم مسارات مهنية مرنة؛ لتطوير وإعادة التأهيل لمهارات جديدة، وذلك ضمن رحلة تستمر لفترة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الالتحاق بالمسار الذي يتاح التسجيل فيه ابتداءً من الأحد الموافق 19 فبراير الجاري.

وتُسهم المبادرة في تحفيز التطوير المهني الذاتي للمعلمين وإكسابهم المعارف والمهارات المتنوعة اللازمة لأداء مهامهم بفاعلية عالية، كما تستهدف إتاحة فرص تطوير مهني مرنة للمعلمين حسب الوقت والمكان المناسبين لهم، إضافة إلى الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والعالمية في التطوير المهني للمعلمين، ودعم شاغلي الوظائف التعليمية بتوفير فرص تطوير مهني معتمدة لتحقيق نقاط التطوير المهني.

ودعا المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي جميع شاغلي الوظائف التعليمية للتسجيل في المبادرة والاستفادة من المزايا التي تقدمها المسارات التعليمية على الصعيدين المهني والمعرفي.

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22:42ت م

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