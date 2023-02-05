السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يصل سلطنة عُمان



مسقط 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء اليوم إلى عاصمة سلطنة عُمان، مسقط.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار مسقط الدولي، معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.

كما كان في استقبال سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

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21:40ت م

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