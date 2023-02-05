السعودية اليوم / تعليم تبوك: الدراسة ليوم غدٍ الاثنين عبر منصة مدرستي



تبوك 14 رجب 1444 هـ الموافق 05 فبراير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، تعليق الدراسة الحضورية غداً الاثنين بجميع مدارس منطقة تبوك ومحافظاتها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً " عن بعد " لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، عبر منصة "مدرستي".

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20:26ت م

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