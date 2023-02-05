شكرا لقرائتكم خبر أمطار وصقيع ورياح في معظم المناطق حتى الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من اليوم حتى الجمعة، تشمل نشاطا في الرياح السطحية وارتفاعا للأمواج وهطولا لأمطار خفيفة وانخفاضا في درجات الحرارة وتجمعات للصقيع.

وتتأثر مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية ابتداء من اليوم، حتى الأربعاء، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار بسرعة تزيد عن 60 كم/ساعة، وقد تتسبب في تكون عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتزداد سرعة الرياح في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية حيث يتوقع أن تصل إلى 70 كم/ ساعة.

فيما تشهد الأجزاء الساحلية لمناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك من الثلاثاء إلى الجمعة ارتفاعا للأمواج تصل إلى مترين ونصف المتر، في حين يتكون الصقيع الأربعاء على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل وشمال منطقة المدينة المنورة وتنخفض درجات الحرارة ابتداء من الخميس على منطقتي الرياض والقصيم وشمال منطقة المدينة المنورة.

التقلبات الجوية تشمل:

- نشاطا في الرياح السطحية.

- ارتفاعا للأمواج.

- هطول أمطار خفيفة.

- انخفاضا في درجات الحرارة.

- تكون الصقيع.

- رياحا مثيرة للأتربة.

- عواصف ترابية.